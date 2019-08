Leipzig

Weil er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, ist ein 32-Jähriger in der Nacht zu Freitag im Leipziger Stadtteil Grünau-Siedlung von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,06 Promille.

Gegen 1.50 Uhr am Freitag befuhr der Mann die Kiewer Straße in südlicher Richtung, als er auf Höhe der Kreuzung zur Wisheimer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er erwischte einen Begrenzungsstein, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, durchbrach einen Zaun und blieb schließlich auf der Fahrerseite auf einer Grundstückswiese in der Ansbacher Straße liegen.

Ein 25-jähriger Beifahrer konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern, er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch er war alkoholisiert und hatte 1,78 Promille. Der Fahrer musste von der Polizei und Rettungssanitätern befreit werden. Er wurde leicht verletzt.

Dem 32-jährigen Fahrer wurde bereits 2014 der Führerschein entzogen. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Aktuell wird der entstandene Schaden auf circa 8000 Euro geschätzt.

Von fbu