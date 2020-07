Alte Polygraph-Halle brennt im Leipziger Osten

Leipzig

Nach einer Rauchentwicklung in der alten Polygraph-Halle im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf sind zunächst nur wenige Einsatzfahrzeuge am Montagabend zum Einsatz gefahren. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte LVZ.de gegenüber jedoch, dass die ersten Kameraden gegen 19.50 Uhr vor Ort eintrafen und direkt Flammen aus der ersten Etage aufloderten.

Letztendlich wurden zehn Einsatzfahrzeuge benötigt, um das eigentlich leerstehende Gebäude zu löschen. Die Brandbekämpfung dauerte schließlich bis fast 22 Uhr, als die Einsatzkräfte versuchten das Feuer von der vorderen sowie hinteren Seite des Gebäudes zu löschen. Was den Brand in der Theodor-Neubauer-Straße verursacht hatte konnte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Abend noch nicht sagen. Es habe jedoch etwas Öl gebrannt, sagte er weiter. Verletzt wurde Niemand. Eventuell hätten zuvor Personen in der Halle geschlafen, hieß es von Seiten der Polizei.

Von lcl