Altlindenau

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag in Altlindenau von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 2,7 Promille bei dem 31-Jährigen fest, so die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet und ein Bluttest wurde angeordnet, zur genaueren Bestimmung seines Alkoholwertes.

Von RND/mot