Leipzig

Die Kameraden der Leipziger Feuerwehr mussten am Montagabend in den Norden der Stadt ausrücken, da dort von einem aufmerksamen Spaziergänger eine ölige Decke auf dem Lindenthaler Wasser entdeckt worden war. Der Anruf ging hierzu gegen 18.35 Uhr bei den Beamten der Polizei ein, die LVZ.de gegenüber den Einsatz bestätigten.

Als die Feuerwehr um kurz nach 19 Uhr schließlich am Bach an der Lindenthaler Hauptstraße ankam, stellten sie fest, dass es sich bei der Schicht um Altöl handelt. So weit wie möglich sicherten die Einsatzkräfte daraufhin den Bereich ab, sodass sich die Verschmutzung nicht weiter ausbreiten konnte. Am Dienstagmorgen wäre es dann die Aufgabe des Amtes für Umweltschutz den Schaden zu beheben, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr LVZ.de gegenüber.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt, um den Verursacher für die Verschmutzung ausfindig zu machen. Schließlich handele es sich um eine Umweltstraftat, bei der jemand die Kosten für den aufwendigen Einsatz zu tragen habe.

Von lcl