Leipzig

Wegen gesundheitlicher Probleme hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen am Leipziger Clara-Zetkin-Park die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Laut einer Polizeisprecherin erfasste er dabei gegen neun Uhr auf der Karl-Tauchnitz-Straße zwei Radfahrerinnen. Eine der beiden habe einen Schock erlitten, die andere sei am Bein verletzt worden. Beide Frauen wurden ambulant behandelt.

Der Autofahrer, der den Angaben nach bei dem Unfall auch mehrere geparkte Wagen touchierte, musste vor Ort reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Nähere Angaben zur Identität oder dem Gesundheitszustand lagen zunächst nicht vor.

Zweiter Radunfall im Leipziger Süden

Auch auf der Karl-Liebknecht-Straße erwischte es am Morgen eine Radfahrerin. Die Frau wollte laut Polizei die Straße in Höhe der Kantstraße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf eine Straßenbahn, es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden, so die Polizei.

Wegen des Unfalls kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Die Linien 10 und 11 fuhren mit Verspätung.

Von jhz