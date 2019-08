Leipzig

Am frühen Freitagmorgen haben Polizisten eine umgekippte Ampelanlage auf der Prager Straße in Leipzig-Stötteritz entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, lag die Ampel gegen 5.20 Uhr stadteinwärts auf der Fahrbahn an der Ecke Friedhofsweg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf mutwillige Sachbeschädigung aufgenommen. Unfallspuren stellten die Beamten nicht fest. Der Schaden wird derzeit auf 5000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Ereignis geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 zu melden oder unter: (0341) 3030 100.

Von ebu