Angeklagter gesteht Bluttat in Leipzig: „Ich habe gedacht, er erschießt mich“

Warum schießt ein Mann mitten in der Nacht vor einem Lokal in Leipzigs Georg-Schumann-Straße einen Mann nieder, der ihm angeblich völlig fremd ist? Und wieso hat er auf seiner Kneipentour überhaupt eine scharfe Pistole im Hosenbund stecken? Zum Prozessauftakt am Montag im Landgericht gab es ein umfassendes Geständnis des Angeklagten, das jedoch längst nicht alle Fragen beantwortete.

Es war am 7. August 2019 gegen 3.30 Uhr, als der Albaner Mariglen M. vor der Kneipe „Zum fröhlichen Zecher“ mit dem türkischen Lokal-Betreiber Emrah K. (24) in Streit geriet. Mit einer Halbautomatik der Marke Glock, Kaliber neun Millimeter, habe der Angeklagte zur Warnung geschossen, um den Kontrahenten „zur Ruhe zu bringen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. Es war wohl ein ungezielter Schuss ins Leere, gleichwohl durchschlug das Projektil ein Fenster des Lokals und verletzte einen Mann am Arm.

August 2019: Polizeieinsatz in der Georg-Schumann-Straße in Leipzig nach der Bluttat an der Kneipe. Quelle: Andre Kempner

Als Emrah K. kurz darauf mit einer Softair-Waffe, die allerdings ungeladen war, wieder an der Eingangstür auftauchte, soll der Albaner mehrere Schüsse abgefeuert haben, einer traf ins Herz. Er habe direkt auf ihn gezielt, so der Anklagevertreter, „um ihn zu töten“. Der lebensgefährlich verletzte Türke schleppte sich noch einige Schritte in Richtung Hinterausgang, brach dort zusammen und starb innerhalb kürzester Zeit. Das Motiv? „Er wollte ihn bestrafen, weil er nicht nachgab“, so der Oberstaatsanwalt.

In jener Nacht habe er viel Alkohol getrunken sowie Kokain und Crystal konsumiert, berichtete Mariglen M., angeblich aus Vorfreude, weil seine hochschwangere Frau am nächsten Tag nach Leipzig kommen sollte. Er selbst lebe seit neun Jahren in Deutschland – mit Gelegenheitsjobs und gefälschten Dokumenten. Daher gab es vor Gericht auch Irritationen um sein Geburtsdatum: Die Behörden hielten ihn für 31 Jahre alt, er selbst korrigierte die Angaben nun auf 36 Jahre.

Mysteriöse Beschattung

Am Lokal in der Georg-Schumann-Straße habe ihn Emrah K. böse angeschaut und sei laut geworden. „Wir haben uns dann gegenseitig geschubst“, erzählte Mariglen M., „dann zog ich hinter meinem Rücken die Pistole.“ Als sein Gegenspieler mit der Softair-Waffe zurückgekehrt sei, „habe ich gedacht, er erschießt mich“. Ohne hinzusehen, habe er seinerseits gefeuert und sei vom Tatort geflohen. Erst am nächsten Tag hätte ihm ein Bekannter gesagt, dass in der Georg-Schumann-Straße ein Türke erschossen worden sei. „Ich bereue das“, so der Angeklagte, „ich habe nicht geplant, jemanden zu erschießen.“

Mariglen tauchte nach der Tat in Spanien unter, wurde dort im Oktober vorigen Jahres gefasst. „Ich habe die Polizisten in der Nähe meines Wohnortes gesehen und hätte noch einmal fliehen können“, erklärte er vor Gericht. „Aber ich fühlte mich durch die Verhaftung befreit.“

Doch wieso hatte der Familienvater überhaupt eine halbautomatische Waffe? „Ich habe sie mir gekauft, nachdem drei Maskierte meine Wohnungstür beschädigt hatten“, so der Albaner. Bekannte wollen außerdem Männer gesehen haben, die ihn an seiner damaligen Adresse in der Straße des 18. Oktober womöglich beschatteten. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, dass er die Waffe am Abend vor der Bluttat einsteckte. Feinde habe er zumindest in Leipzig aber nicht gehabt. Auch frühere Auseinandersetzungen soll es nicht gegeben haben. Und Emrah K. habe er nie zuvor gesehen.

Geringere Strafe in Aussicht

Kurz nach der Tat hatten Zeugen gegenüber der LVZ von Drogengeschäften in dem Lokal in Gohlis berichtet. Anwohner befürchteten damals sogar, dass sich die Konflikte innerhalb der Dealerszene von der Eisenbahnstraße nach Gohlis verlagern könnten. In der Anklage der Staatsanwaltschaft und auch in der Vernehmung des Angeklagten spielte ein solcher möglicher Hintergrund der tödlichen Schüsse indes keine Rolle. Mithin steht dem Gericht zufolge auch eine geringere Strafe zur Debatte – wegen Totschlags und nicht mehr wegen Mordes.

Für den Prozess sind vorerst zehn Verhandlungstermine bis 30. September geplant.

