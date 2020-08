Angriff am Bankschalter: Leipziger rastet aus, weil er Hunger hat

Leipzig

„Ich war so verzweifelt“, sagt Sandro M., der Angeklagte, am Leipziger Landgericht. „Das ist eine Straftat, die gar nicht zu mir passt.“ An jenem Tag, dem 3. Februar 2020, habe er „ganz spontan, im Affekt“ reagiert. Was war passiert?

Laut Staatsanwalt Wolfgang Klose hat der 35-jährige Leipziger an jenem Nachmittag einer Postbank-Mitarbeiterin in einer City-Filiale einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. „Sie erlitt eine schmerzhafte Prellung an der linken Schläfe.“ Zudem sei ihre Brille verbogen worden. „Der Angeklagte holte erneut aus, traf die Frau aber nicht. Sie war zurückgewichen“, ergänzt der Staatsanwalt am Montag zum Auftakt des Prozesses um vorsätzliche Körperverletzung. Ein Video aus der Filiale hat den Vorfall dokumentiert.

Anzeige

„Ich fühlte mich ungerecht behandelt“

„So kannte ich mich selbst gar nicht. Ich bin doch ein ruhiger und schüchterner Typ, habe mich auch gleich entschuldigt“, berichtet Sandro M. weiter. Der Leipziger verfügte zwar über ein gedecktes Konto, hatte aber keine Geldkarte. Deshalb wollte er sich am Schalter einen Betrag auszahlen lassen. Schon am Morgen sei er auf der Bank gewesen, wurde aber wieder weggeschickt, weil er kein Personaldokument vorlegen konnte. Er müsse sich auf dem Bürgeramt Papiere besorgen, was er auch tat. Dennoch bekam er nichts. Daraufhin habe er bei der Polizei den Fall gemeldet. Die fühlte sich aber nicht zuständig.

Weitere LVZ+ Artikel

Als ihm am Bankschalter wiederum erklärt wurde, dass ihm die Legitimation für das Konto fehle, tickte er aus. „Ich hatte sehr großen Hunger, ich hatte schon in der Nacht vor Hunger nicht schlafen können. Ich wollte mir von dem Geld, den Sozialleistungen, etwas zu essen kaufen“, so der Angeklagte, der wegen Schwarzfahrens vorbestraft ist. „Ich fühlte mich grundlos ungerecht behandelt.“

Gericht hört Betroffene am 7. August

Noch am 3. Februar nahm die Polizei den arbeitslosen Mann vorläufig fest; am Folgetag kam er in Untersuchungshaft. Nach Vorliegen des psychiatrischen Gutachtens und der Diagnose „paranoide Schizophrenie“ wurde der Leipziger im April aus dem Gefängnis in eine Klinik gebracht. Die 8. Strafkammer will nach der Anhörung von Zeugen – darunter auch der betroffenen 51 Jahre alten Postbank-Mitarbeiterin – am 7. August ihre Entscheidung über Strafe und/oder Therapie für den Angeklagten fällen.

Lesen Sie auch:

– So hat sich die Kriminalität in Sachsen entwickelt

Von Sabine Kreuz