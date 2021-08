Borna

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagabend versucht das AfD-Büro in Borna zu beschädigen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen die Unbekannten gegen 19.45 Uhr mit einem Gegenstand versucht haben, die Scheibe des Büros einzuschlagen. Dabei bleiben die Täter erfolglos. Die Scheibe hielt stand und die Unbekannten flüchteten.

Von RND