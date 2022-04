Die Polizeidienststelle in der Wiedebach-Passage wurde schon vielfach Ziel von gewalttätigen Angriffen – in der Nacht zum Samstag randalierten seit Längerem wieder Unbekannte. Zum Tatzeitpunkt sollen Beamte anwesend gewesen sein.

Angriff auf Polizeistation in Leipzig-Connewitz – Unbekannte werfen Ziegelsteine

Wiedebach-Passage - Angriff auf Polizeistation in Leipzig-Connewitz – Unbekannte werfen Ziegelsteine

Wiedebach-Passage - Angriff auf Polizeistation in Leipzig-Connewitz – Unbekannte werfen Ziegelsteine