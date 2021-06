Nächtlicher Angriff auf eine Sparkasse in Anger-Crottendorf: Rund ein Dutzend Personen haben mit Pflastersteinen eine Filiale in der Ungerstraße attackiert und dabei mehrere Scheiben zerstört. Die Kripo ermittelt.

Zehn bis 15 Personen haben mit Pflastersteinen die Sparkassen-Filiale in der Ungerstraße in Leipzig attackiert. Das Foto zeigt einen Polizeieinsatz an der Filiale aus dem Jahr 2015. Quelle: Dirk Knofe