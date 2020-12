Angriff im Leipziger Zentrum – Polizei sucht Verdächtigen

Leipzig

Fast ein Jahr nach einem tätlichen Angriff in der Ritterstraße im Leipziger Zentrum sucht die Polizei nun mit einem Fotos nach einem Tatverdächtigen. Wie die Behörde mitteilte, hatte der Mann am 31. Dezember 2019 gegen 13.15 Uhr mit einer Stange gegen den Oberkörper eines 33-Jährigen gestoßen und in der Folge versucht, sein Opfer zu schlagen. Als Passanten den Konflikt schlichten wollten, sei der Angreifer auch auf eine 33-Jährige losgegangen, jedoch sei die Frau durch Hilfe des ersten Beteiligten unverletzt geblieben. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof.

Zu Silvester 2019 soll der Verdächtige einen 33-Jährigen im Leipziger Zentrum mit einer Stange angegriffen haben. Quelle: Polizei Leipzig

Er wird als zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Außerdem seien seine braune Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine Brille sowie eine beige Jacke und eine dunkle Hose aufgefallen. An seinem Fahrrad war ein Anhänger befestigt.

Wer den Mann anhand der Fotos oder der Beschreibung erkennt oder Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 96634224 zu melden.

Hier geht es zur Öffentlichkeitsfahndung auf der Webseite der Polizei Sachsen.

Von anzi