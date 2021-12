Anschlag auf Abgeordnetenbüro im Leipziger Süden

Leipzig

Am Donnerstagabend hat es einen Anschlag auf das Abgeordnetenbüro Linxxnet in Leipzig-Connewitz gegeben. Die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel berichtete auf Twitter von dem Vorfall; die Polizei bestätigte auf Anfrage einen Zwischenfall und war am Abend vor Ort zur Klärung der Lage.

Auf LVZ-Anfrage erklärte Nagel, dass Bewohner in dem Gebäude mit dem Linxxnet im Erdgeschoss zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr die Detonation eines Böllers wahrgenommen hätten. In dem Büro selbst war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls niemand gewesen. Beschädigungen habe es keine gegeben. Aber vor dem Gebäude wurden danach zwei abgetrennte Schafsköpfe und ein Zettel gefunden.

Landtags- und Stadtratsmitglied Nagel vermutet einen Zusammenhang mit dem jüngsten Anschlag auf eine Moschee im Leipziger Osten. Denn auf dem Zettel sei das Wort „Moschee“ zu lesen gewesen. Zudem seien am Donnerstag mehrere Personen im Linxxnet gewesen und hätten mit einem Mitarbeiter über das Thema gesprochen. Nagel verwies darauf, dass sie den Anschlag auf die Moschee Hermann-Liebmann-Straße verurteilt habe.

Von LVZ