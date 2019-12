Leipzig

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung in der Außenstelle des Landesamtes für Steuern und Finanzen in Leipzig sind die eingegangenen Schreiben von zwei Tagen vernichtet worden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde sämtliche am 5. und 6. Dezember eingegangene Post zerstört. Bürger, die an diesen Tagen ihre Briefe an die Leipziger Filiale gesendet hatten, werden gebeten, ihre Post noch einmal zu schicken.

In der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte im Gebäude des Landesamtes einen Brand gelegt. Ein Büroraum zum Innenhof war vollständig ausgebrannt. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird, ermittelt das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes ( LKA) Sachsen.

Zur Galerie Brandstiftung im Landesfinanzamt Leipzig in der Nacht zum 7. Dezember 2019

Am Sonntag war ein anonymes Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Darin wurde die mutmaßliche Brandstiftung als „Akt der Solidarität“ mit dem Hausbesetzerviertel Exarchia in der griechischen Hauptstadt Athen bezeichnet. Die Echtheit des Schreibens werde im Zuge der Ermittlungen geprüft, hatte es von der Polizei geheißen.

Von RND/dpa/iro