Anschlag auf das Connewitzer Lokal „Wilsons“ am Begin der Bornaischen Straße nahe Kreuz am 15.10.2020 in Leipzig (Sachsen). Unbekannten schlugen am Mittwochmorgen 2.30 Uhr am Beginn der Bornaischen Straße im „Willsons“ die Scheiben ein, versprühten in der Bar Teerfarbe und Buttersäure. Die Soko Linx ermittelt. Quelle: Christian Modla