Leipzig

Mehrere Schüsse haben in der Ploßstraße in Leipzig-Schönefeld für Aufregung gesorgt. „Ich bin über jede Information über diese Tat dankbar“, schrieb am Donnerstag ein verunsicherter LVZ-Leser, der bis zu neun Schüsse gehört hatte und um nähere Informationen bat. Die Polizei teilte nun auf Anfrage mit: Offenbar hatte am vergangenen Sonntag kurz vor 19.30 Uhr ein Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geballert. Einsatzkräfte waren mit mehreren Funkwagen vor Ort.

„Unsere Beamten fanden im Bereich des Hauseinganges zwölf Schreckschusshülsen“, berichtete Behördensprecher Uwe Voigt. „Eine Nahbereichsfahndung nach dem Betroffenen oder dem Tatmittel verlief ergebnislos, verletzt wurde niemand, Sachbeschädigungen wurden auch nicht bekannt.“ Gleichwohl wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen Unbekannt nach dem Waffengesetz, welches das Schießen mit einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit sanktioniert, eingeleitet.

Ballerei auch in Plagwitz

Auch in einem anderen Stadtteil fielen an jenem Abend Schüsse: Zwischen 23.35 und 23.45 Uhr feuerte ein 36-Jähriger in der Zschocherschen Straße in Plagwitz mit einer Schreckschusswaffe um sich. Zeugen beobachteten, wie er mit einem Begleiter (48) in eine Straßenbahn stieg. Die Pistole hatte er während der Fahrt in seinen Hosenbund gesteckt. Polizeibeamte konnten die Bahn aufgrund der Zeugenhinweise an der Dieskaustraße stoppen. Beide Männer waren alkoholisiert. Einen kleinen Waffenschein zum Führen einer solchen Schreckschusswaffe besaß der Schütze nicht. Die Pistole sowie Munition wurden bei ihm sichergestellt.

Von F. D.