Leipzig

Fast sechs Jahre ist es her, dass in der Leipziger Rosa-Luxemburg-Straße ein Bauarbeiter zu Tode stürzte. Jetzt endete der Prozess gegen zwei Verantwortliche der Baufirma. Das Landgericht stellte das Verfahren gegen die beiden Angeklagten gegen Zahlung einer Geldauflage ein.

Damit konnten Mario (61) und Bernd B. (57) eine Verurteilung noch einmal abwenden, nachdem das Amtsgericht sie der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden hatte. Mitte Juni 2019 waren sie zu Geldstrafen verurteilt worden – 160 beziehungsweise 120 Tagessätze à 70 Euro. Weil sie dagegen Berufung einlegten, landete der Fall am Landgericht. Doch die Corona-Krise verschleppte auch dieses Verfahren, sodass erst jetzt eine Entscheidung getroffen werden konnte.

Sturz aus acht Metern

Der Fall selbst liegt schon länger zurück: Am 8. Mai 2015 arbeitete Robert H. auf dem Dach einer Lagerhalle in der Rosa-Luxemburg-Straße. Gegen 9.15 Uhr brach er durch eine Kunststoffplanke, fiel fast acht Meter in die Tiefe und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Eine Woche später starb er im Krankenhaus.

Aus Sicht des Amtsgerichts wären die tödlichen Folgen des Unfalls vermeidbar gewesen. So hätten es die beiden Verantwortlichen unterlassen, Fangnetze aufzuspannen, die bei Dacharbeiten zum Arbeitsschutz gehörten. „Grob fahrlässiges Fehlverhalten“ attestierte die erste Instanz den Angeklagten. Auch das Landgericht stellte Versäumnisse fest, erkannte aber auch beim Arbeiter eine Mitschuld. Robert H. hatte demnach zwar das Sicherheitsgeschirr angelegt, die Sicherheitsleine aber nicht eingehakt. Außerdem wäre diese Leine als letzter Schutz vor einem Sturz aus großer Höhe zu lang gewesen.

Tatvorwürfe bestritten

Ein Grund dafür war offenbar, dass der Arbeiter dafür gar nicht ausgebildet war und auch nicht ordnungsgemäß eingewiesen worden sein soll. Denn eigentlich war Robert H. als Mischmeister im Straßenbau tätig und daher für Dacharbeiten reichlich unerfahren. Als Tino B. an jenem Tag auf der Baustelle eintraf, habe er den Arbeiter angewiesen, das Sicherheitsgeschirr anzuleinen und auch Sicherheitsbohlen im Bereich des Daches zu verlegen, stellte das Landgericht fest. Außerdem habe er Robert H. aufgefordert, zunächst das Dach zu verlassen. Dem sei der Arbeiter nicht nachgekommen. Tino B. soll jedoch auch nicht mehr darauf bestanden haben, hieß es.

Beide Angeklagten hatten zu Beginn des Prozesses die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Sie berichteten, dass die Dacharbeiten so gar nicht geplant gewesen seien. Vielmehr sollte der Rückbau an dem Gebäude von unten mit einer Hebebühne erledigt werden, so die Verantwortlichen. Aus diesem Grund sei auch gar kein Fangnetz vorhanden gewesen.

Am Ende stellte die zuständige 9. Strafkammer das Verfahren gegen die beiden Männer ein. Dies allerdings gegen Geldauflagen: Tino muss bis Ende Mai 3500 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zahlen, Mario B., 3000 Euro. Als technischer Betriebsleiter soll letzterer außerdem noch 5112 Euro an die Ehefrau des Verstorbenen zahlen.

Von Frank Döring