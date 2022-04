Arbeitsunfall in Leipzig-Connewitz - Zwei Bauarbeiter stürzen in Fahrstuhl-Schacht – was bislang bekannt ist

Auf einer Baustelle in der Wolfgang-Heinze-Straße sind zwei Arbeiter in einen Aufzugsschacht gefallen und verletzt worden. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten am Dienstagnachmittag an. Experten der Landesdirektion ermitteln gemeinsam mit der Polizei.