Bei dem Unfall auf einer Baustelle in der Leipziger Wolfgang-Heinze-Straße sind zwei Arbeiter in einem Aufzugskorb 4,66 Meter in die Tiefe gestürzt. Einem der Verunglückten sei der Fuß zertrümmert worden. Der zweite Verletzte habe ein Tragseil ins Gesicht bekommen.

Arbeitsunfall in Connewitz - Bauarbeiter stürzen mit Aufzugskorb 4,66 Meter in die Tiefe

