Attacke im Leipziger Zentrum-Süd: 30-Jähriger rastet bei Festnahme aus

Leipzig

Dieser Einsatz endete für drei Beamte und eine Frau beim Arzt: Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizeibeamte des Reviers Leipzig-Zentrum zu einem Einsatz in der Windmühlenstraße gerufen. Nachbarn hatten eine Frau schreien und lautes Knallen gehört. Die Beamten fanden in der Mietwohnung eine verletzte Frau vor und stellten ihren Lebensgefährten. Der 30-Jährige trat den Polizeibeamten sehr aggressiv gegenüber, leistete aktiv körperlichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Ermittlung wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung

Der Täter musste mittels Handfessel fixiert werden und wurde später in Zentralen Polizeigewahrsam genommen. Er war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen und den Auseinandersetzungen mit dem Tatverdächtigen wurden drei Beamte verletzt, die ärztlich behandelt werden mussten. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Von LVZ