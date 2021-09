Audifahrer auf A 14 bei Leipzig schwer verletzt

Leipzig

Ein 42-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Messegelände und Leipzig-Nordost bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Audi A3 in Richtung Dresden unterwegs, als er gegen 3 Uhr ins Schleudern geriet, die Kontrolle über den Wagen verlor und sich mit dem Fahrzeug überschlug. Mitten auf der dreispurigen Trasse blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer eines herannahenden Lastkraftwagens der Marke Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Pkw zusammen.

Verletzter ins Krankenhaus eingewiesen

Der Mann am Steuer des Audi musste nach der Bergung aus dem Wrack schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 7.30 Uhr an. Die Autobahn 14 musste in Fahrtrichtung Dresden längere Zeit gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Nachmittag mit.

Von LVZ