Bei dem am Montag 23 Jahre alten getöteten Unfallopfer von der Autobahn 14 handelt es sich um einen Kommissariatsanwärter der Polizei aus der Nähe von Grimma. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Der Student war gegen 19.15 Uhr in Richtung Dresden unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit habe er zunächst mit seinem 7er BMW einen Skoda Octavia auf der rechten Fahrbahnseite überholt.

„Unsere derzeitigen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass sich beide Fahrzeuge ein Rennen geliefert haben. Details müssen aber die weiteren Ermittlungen ergeben“, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Anfrage. Anschließend, so die Polizei, scherte der 23-Jährige auf die linke Fahrspur zurück. Dann nahm das weitere Unheil seinen Lauf.

Rechts auf Lkw gefahren

Ein 28 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte inzwischen vor ihm selbst zum Überholen auf der linken Fahrspur angesetzt. Als er den BMW-Fahrer hinter sich bemerkte, zog er mit seinem Sattelschlepper zurück auf die rechte Spur. Diese Idee hatte offenbar auch der junge Polizist, der ebenfalls nach rechts wechselte. „Er fuhr in der Folge auf den Sattelauflieger auf“, berichten die Beamten weiter. Sein Wagen wurden durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert und kam schließlich zum Stehen.

Beifahrerin schwer verletzt

Der 23-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme blieb die A 14 voll gesperrt, der Verkehr wurde über die A 38 umgeleitet. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern weiter an.

