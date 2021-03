Auf dem Schulweg: Leipziger DRK-Fahrer soll Schwerbehinderte missbraucht haben

Leipzig

„Eine Erregung“, sagt der Mann mit dem auffälligen Bartzopf, „gab es in dem Sinne bei mir nicht.“ Steffen H. (64) sitzt an diesem Dienstagmorgen auf der Anklagebank im Leipziger Landgericht und soll erklären, wie es zu den erschütternden Taten kam, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Als Fahrer des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Stadt soll er sich über Monate hinweg an geistig schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Es geht um zweifache Vergewaltigung, um sexuelle Nötigung und Missbrauch von Kindern in zwei Fällen, um Belästigung und Kinderpornografie.

Handy mit Pornofilmen

Seit September 2014 war er als Mitarbeiter des DRK-Fahrdienstes angestellt, holte die Kinder ab, um sie zur Schule oder nach dem Unterricht wieder nach Hause zu bringen. Stimmt es, was Staatsanwalt Martin Oette in seiner Anklageschrift vorträgt, dann nutzte Steffen H. diese Fahrten und den Gesundheitszustand seiner Fahrgäste aus, um sie zu missbrauchen und seine Übergriffe mit dem Smartphone zu filmen. Dem Vernehmen nach soll er den Kindern während der Fahrt auch sein Handy überlassen haben, auf dem sich Porno-Videos befanden.

Eine Zwölfjährige mit Down-Syndrom war nach Erkenntnissen der Ermittler im Juni 2018 sein erstes Opfer. Zweimal innerhalb von acht Tagen, am 7. und 15. Juni, soll er sich an dem Mädchen vergangen und kinderpornografische Fotos von ihr gemacht haben. Zwischendurch, am 12. Juni, kam es der Anklage zufolge zu zwei weiteren Übergriffen: Kurz nach 7.15 Uhr auf eine Elfjährige auf dem Weg zur Schule und gegen 18.15 Uhr auf eine 19-Jährige – immer im Wagen des Fahrdienstes.

Selfie auf dem Schulhof

Folgt man der Chronologie der Staatsanwaltschaft, ist im Laufe eines halben Jahres auch eine deutliche Eskalation auszumachen. Zwei der vier Übergriffe, die Steffen H. im November und Dezember 2018 begangen haben soll, erfüllen nach Auffassung der Anklagebehörde den Tatbestand der Vergewaltigung. Das Opfer: Eine 18-Jährige, die aufgrund einer schwersten geistigen Behinderung auf dem Entwicklungsniveau eines anderthalbjährigen Kindes ist. „Sie war weder örtlich noch zeitlich orientiert“, so Staatsanwalt Oette.

Die Beweislage gilt als erdrückend – allein schon wegen der Fotos und Videos des Angeklagten. „Ich habe diese Dateien erstellt“, gibt Steffen H. zum Prozessauftakt zu. Aber warum? Der Vater von vier Kindern ist der Justiz bisher nicht aufgrund von Sexualdelikten aufgefallen. Das Gericht legt ihm die Bildaufnahmen von den Übergriffen vor, darunter auch ein Selfie mit einem der Mädchen auf einem Leipziger Schulhof. „Ich kann es nicht erklären", sagt er nur, „es erschreckt mich selber. Ich verstehe nicht, warum ich so ein Risiko eingehe.“

„Haben Sie sich die Aufnahmen später noch einmal angesehen?“, will der Vorsitzende Richter Bernd Gicklhorn von ihm wissen. „Ich habe die Fotos auf meinen Computer übertragen und habe sie mir auf dem großen Monitor auch mal angeschaut“, räumt Steffen H. ein. Empfunden habe er dabei aber nichts. „Meine sexuellen Aktivitäten sind bei Null.“

„Das hat sich so ergeben“

Auf eine schwer nachvollziehbare Art wirkt der Angeklagte teilnahmslos. „Wenn es auf den Bildern so zu sehen ist, wird es so gewesen sein“, sagt er zu den Tatvorwürfen. „Dass ich auf dem einen Selfie so draufgerutscht bin, war nicht so gedacht.“ Ohnedies habe er das alles nicht geplant. So, wie er es vor Gericht allen Ernstes behauptet, sei er eher zufällig da reingeraten. Ein Mädchen habe plötzlich ihr T-Shirt hochgezogen, ein anderes Kind sich neben ihm auf dem Fahrersitz ausgezogen. Steffen H. gibt aber auch zu, eine Jugendliche selbst entkleidet zu haben. „Das hat sich so ergeben“, sagt er.

Die 3. Strafkammer hat für den Prozess noch zwei Verhandlungstage bis 24. März geplant.

Von Frank Döring