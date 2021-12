Leipzig

Ein Fall von exhibitionistischem Verhalten gegenüber Kindern beschäftigt aktuell die Leipziger Polizei. Das bestätigte Sprecher Chris Graupner am Freitag auf Nachfrage von LVZ.de. Demnach habe sich die Tat am 6. Dezember im Umfeld der 46. Grundschule in Leipzig-Neulindenau ereignet. Die Schulleitung informierte die Elternschaft nach Erkenntnissen von LVZ.de über bisher drei gemeldete Vorkommnisse. Die versendete Mitteilung liegt unserer Zeitung vor. Demnach seien Kinder auf ihrem Schulweg angesprochen und teilweise angefasst geworden.

Als Reaktion hat die Polizei, so Graupner, im Umfeld der Schule die Präsenz erhöht und Überprüfungen durchgeführt. Dabei sei am Donnerstag ein Mann ermittelt worden, gegen den nun ein Anfangsverdacht besteht, für die Tat am Montag verantwortlich sein. Bisher sei der Verdächtige bei den Sicherheitsbehörden nicht in Erscheinung getreten.

Polizei ist rund um die Schule präsent

Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Kriminalpolizei. Es müsse einerseits der Tatverdacht, andererseits ein Zusammenhang zu den weiteren gemeldeten Fällen überprüft werden. Auch in der kommenden Woche sollen Beamte rund um die Schule präsent sein.

Unabhängig von den Vorkommnissen sei beim Thema Zusammenwirken von Eltern, Schülern, Schule gefordert. Grundsätzliches, wie den schnellsten Schulweg zu nehmen, möglichst nicht allein unterwegs zu sein, das Verhalten Fremden gegenüber und das offene Ansprechen von Vorkommnissen sollte früh erlernt und regelmäßig in Erinnerung gerufen werden. Unterstützung gibt es hierbei unter anderem vom Fachdienst Prävention, der zum Beispiel unter 0341/255-2531 erreichbar ist.

Von anzi