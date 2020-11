Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleintransporter ist am Montagabend auf der Autobahn 14 bei Leipzig eine Frau verletzt worden. Das teilte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr am Abend auf Nachfrage mit. Der weiße Transporter stieß kurz nach 18 Uhr zwischen Leipzig-Nord und Leipzig-Mitte auf einen am Stauende stehenden Lkw. Ein vorhergehender Unfall hatte den Stau verursacht. Der Fahrerin des Kleinbusses erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Während Rettungsdienst und Polizei vor Ort im Einsatz waren, kam es auf der A14 Richtung Dresden zu Verkehrseinschränkungen, die bis zum späten Abend andauerten.

Zur Galerie Ein Kleintransporter ist am Montagabend (16.11.2020) auf einen am Stauende haltenden LKW aufgefahren, Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. (Bilder: Michael Strohmeyer)

Von joka