Auf frischer Tat – Bundespolizei stoppt Sprayer in Leipzig-Mockau

Leipzig

Einsatzkräfte der Bundespolizei Leipzig haben in der Nacht zum Montag einen Sprayer auf frischer Tat ertappt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hatte der Lokführer eines Güterzugs den Mann gegen 2 Uhr im Leipziger Stadtteil Mockau an einer Schallschutzwand im Gleisbereich beobachtet und die Beamten alarmiert.

Kurze Zeit später stellten diese den 37-Jährigen am Tatort, als er dabei war, Vorbereitungen für ein großflächiges Graffito zu treffen. Außerdem fanden die Polizisten mehrere Sprayer-Utensilien, die als Beweismittel konfisziert wurden.

Die Bundespolizei hat gegen den Leipziger ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor unberechtigten Aufenthalten im Gleisbereich.

Von Anzi