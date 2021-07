Leipzig

Am Montagmittag kam es auf der A 9 Richtung München in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes zu einem Auffahrunfall. Der Faher eines Lkw fuhr nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig aus Unachtsamkeit gegen 11:50 Uhr kurz vor der Baustelle auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf.

Der 39-jährige Unfallfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde im Führerhäuschen seines Fahrzeugs der Marke Mercedes Benz eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften vor Ort befreit werden. Wie Nicole Fischer, Pressesprecherin der alarmierten Feuerwehr Wiedemar mitteilt, hatte sich das Fahrerhaus bei dem Aufprall stark nach hinten verzogen, ebenso die Rückwand der Zugmaschine. Dadurch sei der Fahrer eingeklemmt worden. Er konnte erst nach mehr als eineinhalb Stunden mit schweren hydraulischen Geräten aus der Kabine befreit werden, stand dabei aber permanent unter ärztlicher Kontrolle, teilt Fischer mit.

Zeitweise Vollsperrung

An beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeugen ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Höhe konnte noch nicht beziffert werden. Der Fahrer des zweiten Lastwagens wurde leicht verletzt. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei voll gesperrt, der Verkehr über den Zubringer der A9 und A14 umgeleitet. Die Feuerwehren aus Wiedemar, Kölsa, Glesien und Schkeuditz beendeten gegen 14.30 Uhr ihren Einsatz.

Von LVZ/lg