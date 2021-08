Auffahrunfall auf der A 9: Verkehrseinschränkungen in Richtung München

Leipzig

Am Dienstagmittag kam es auf der A 9 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:50 Uhr fuhr ein Tanklaster, der in Richtung München unterwegs war, auf einen Transporter auf und schob diesen auf einen weiteren Lkw. Der Auffahrunfall ereignete sich in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes.

Nach Angaben der Polizei Leipzig wurden der Fahrer des Transporters wie auch der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Es kam zu leichten Verkehrseinschränkungen. Der Verkehr musste auf einen Fahrstreifen verengt werden. Die Bergungsarbeiten dauern laut Aussage der Polizei an. Dabei kommt auch ein Kran zum Einsatz.

Von LVZ/lg