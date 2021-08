Leipzig

Am Dienstagmittag sind auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz bei einem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 12.50 Uhr ein Tanklaster, der in Richtung München unterwegs war, am Stauende auf einen Transporter auf und schob diesen auf einen weiteren Lkw. Der 58-jähriger Unfallverursacher und der 36-jährige Fahrer des Transporters wurden dabei leicht verletzt.

Der Tanklaster hatte laut Polizei heißen Bitumen geladen. Der Auflieger wurde bei dem Unfall beschädigt. Ein Kran musste zum Einsatz kommen, um ihn zu bergen. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am späten Nachmittag noch an. Der Verkehr musste auf einen Fahrstreifen verengt werden. Es kam dadurch zu Stau.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 58-Jährigen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der 46-jährige Fahrer des vorderen Lkws blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von LVZ/lg/nöß