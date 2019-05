Leipzig

Am 29. April ist am Spielplatz in der Parkanlage Augustinerstraße in Leipzig-Probstheida eine silbergraue Geldkassette gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, sind im Schlossbereich Beschädigungen in Form von Hebelspuren zu sehen. Die Kassette ist 11 cm hoch, 36 cm breit und 25 cm tief.

Im Inneren ist sie mit zwei schwarzen Kunststoffeinlagen für Münzgeld und Scheine ausgestattet. Auf der Unterseite befindet sich ein Aufkleber des Herstellers: MAUL – Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Straße 17, 64732 Bad König, www.maul.de , Artikelnummer: 56216

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse über die Herkunft der Geldkassette vor. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Leipziger Kripo unter (0341) 966 4 6666 melden.

Von ebu