Leipzig

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Einbrecher in Leipzig festgenommen. Die Männer waren in einen Keller am Gutenbergplatz eingestiegen, hieß es in einer Mitteilung. Demnach hatte ein Zeuge um kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten konnten die beiden Täter auf frischer Tat ertappen – noch am Tatort klickten für den 35-Jährigen und seinen 38 Jahre alten Komplizen die Handschellen. Der ältere hatte nach Polizeiangaben von Dienstag zudem Drogen dabei.

Von RND/iro