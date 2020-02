Aufregung um mögliche Aufkleber im Leipziger Westen

Leipzig

Die Polizei hat sich wegen offenbar in Leipzig aufgetauchter und mit Rasierklingen präparierter Aufkleber eingeschaltet. Ein Bild sei am Montagabend auf Twitter aufgetaucht, teilte ein Behördensprecher am Dienstag auf Anfrage der LVZ mit. Demnach seien die Aufkleber mit der Aufschrift „Nazis Sex Leipzig“ versehen.

In dem Tweet heißt es, unter den Stickern befänden sich zum Teil Rasierklingen und sie seien mit hautreizender Flüssigkeit besprüht. Den Angaben der Polizei nach seien bisher allerdings keine Aufkleber mit einer entsprechenden Präparation gefunden worden. „Mit derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kann der Inhalt entsprechender Meldungen in den sozialen Netzwerken nicht bestätigt werden“, teilte der Sprecher mit.

Leipziger Bürgerpolizisten sensibilisiert

Demnach habe die Leipziger Polizeidirektion verschiedene Prüfungen vorgenommen. Auch Anzeigen seien bisher nicht eingegangen, hieß es.

„Die Polizeireviere sowie deren Bürgerpolizisten wurden entsprechend sensibilisiert“, hieß es weiter. „Erst wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, ist eine strafrechtliche Aufarbeitung möglich.“

Von LVZ