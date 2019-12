Ausländerfeindliche Attacke in Leipzig - Anklage gegen Männer aus der Lok-Fanszene

Leipzig

Nach einem ausländerfeindlichen Übergriff auf einen heute 23 Jahre alten Mann hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage erhoben. Neun Männer aus Leipzig und Umgebung zwischen 24 und 41 Jahren sollen den aus Guinea-Bissau in Westafrika stammenden Mann im März dieses Jahres angegriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Schläge in der Linie 15

An einem Samstagnachmittag sollen die Männer den damals 22-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 15zwischen dem Ostplatz und dem Augustusplatz geschlagen, getreten und beleidigt haben. Am Augustusplatz selbst habe die Gruppe ihr Opfer aus dem Waggon gedrängt und davor noch weiter misshandelt, bis die Polizei eintraf. Der Afrikaner wurde dadurch leicht verletzt und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden.

Nach Lok-Spiel

Die Polizei ermittelte die Tatverdächtigen durch ihr schnelles Eingreifen sowie mit Hilfe von Videoaufnahmen in der Straßenbahn sowie einer Öffentlichkeitsfahndung. Die Angeklagten hatten vor der Straßenbahnfahrt offenbar das Bruno-Plache-Stadion verlassen. Dort hatte an dem Nachmittag der 1. FC Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo gespielt. Aus diesem Grund waren auch mehr Beamte als gewöhnlich auf der Straße unterwegs und konnten den Übergriff schließlich stoppen.

Mutmaßliche Täter waren betrunken

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden fast alle der mutmaßlichen Täter der Fanszene des 1. FC Lok zugeordnet. Sie trugen Fanutensilien des Regionalligisten, bestätigte dei Staatsanwaltschaft.

Die Männer waren zudem alkoholisiert. Nach Angaben der Polizei hatten erste Messungen Werte von 1,1 bis 1,7 Promille ergeben.

Die Staatsanwaltschaft erhob ihre Anklage beim Amtsgericht Leipzig wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Von Matthias Roth/Frank Döring