Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem ausländerfeindlichen Übergriff mit Fotos nach einem der mutmaßlichen Täter. Er soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die im März einen Asylbewerber attackiert hatte. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werde bereits gegen acht bekannte Beschuldigte wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Zu dem Vorfall war es am 2. März 2019 gekommen. In einer Straßenbahn der Linie 15 wurde ein aus Westafrika stammender Mann aus einer Gruppe von Fahrgästen heraus mit ausländerfeindlichen Parolen bepöbelt, als er an der Haltestelle Ostplatz einstieg. Als die Bahn gegen 16.10 Uhr am Augustusplatz eintraf, drängten die Verdächtigen ihr Opfer aus dem Wagen und stiegen mit ihm aus. Direkt an der Haltestelle eskalierte schließlich die Situation. Die Männer schlugen auf den Afrikaner ein und fügten ihm Verletzungen zu.

Einer der Verdächtigen konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Er sei im Gegensatz zu den anderen Männern nicht am Augustusplatz ausgestiegen, sondern mit der Straßenbahn weitergefahren. Deshalb hat die Polizei nun Bilder des mutmaßlichen Mittäters veröffentlicht. Diese sind auch auf der Website der Polizei einsehbar.

Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem ausländerfeindlichen Übergriff am 2. März in einer Leipziger Straßenbahn nach diesem Mann. Quelle: Polizei Sachsen

Polizisten, die wegen eines Fußballspiels zwischen Lok Leipzig und BFC Dynamo vor Ort waren, schritten schließlich ein und konnten die acht betrunkenen Angreifer im Alter von 23 bis 40 festsetzen. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Leipziger Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zur gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von CN