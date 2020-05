Leipzig

Dreister Vorfall in einer S-Bahn von Leipzig nach Halle: Unbekannte Personen haben sich am 25. April als Bundespolizisten in Zivil ausgegeben. Sie hätten im Zug von einer Frau ein Berechtigungsschreiben gefordert. Damit sollte sie nachweisen , dass sie Sachsen verlassen dürfe, teilte die Bundespolizei in Leipzig mit.

Da die Reisende so ein Dokument nicht besaß, verlangten die Betrüger nun ein Bußgeld von 50 Euro. Die Frau zahlte sofort und in bar. Später wandte sie sich an die Opferorganisation „Weißer Ring“, teilten die Beamten weiter mit. Ein solcher Berechtigungsschein war nie notwendig und wurde deshalb auch nicht ausgestellt.

Anzeige

Ausweis zeigen lassen

Die Bundespolizei nimmt den Fall nun zum Anlass und weist darauf hin, dass sich Polizisten in Zivil stets ausweisen. Bei Barzahlungen werde stets eine Quittung ausgestellt. Buß- oder Verwarngelder dürften aber auch per Überweisung beglichen werden. Im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung werde aber generell kein Verwarngeld vor Ort in bar kassiert.

Weitere LVZ+ Artikel

Bei Zweifeln ist die Bundespolizei stets unter den Rufnummer 0341/99799 - 0 erreichbar.

Von mro