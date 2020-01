Ausschreitungen in Connewitz – LKA ermittelt wegen versuchten Mordes

Leipzig

Die konkreten Tatumstände und Verletzungen, die der Beamte erlitten habe, hätten die Staatsanwaltschaft zu einer Hochstufung veranlasst, sagte Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamts ( LKA) Sachsen, am Mittwoch. Zuerst war wegen versuchten Totschlags ermittelt worden. Genauere Angaben, etwa zur Art der Verletzung, wollte Bernhardt nicht machen.

In der Silvesternacht hatten sich zahlreiche Menschen, die mutmaßlich der links-autonomen Szene angehören, Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Sie bewarfen die Beamten mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik. Zudem hatten mehrere Gewalttäter Gegenstände in einem Einkaufswagen angezündet und versucht, den brennenden Wagen in einen Zug der Bereitschaftspolizei zu schieben.

Beamtem wurde der Helm vom Kopf gerissen

Dabei kam es auch immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei. In eine solche war offenbar auch der schwer verletzte Beamte verwickelt gewesen. Dem 38-Jährigen sei der Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er attackiert wurde, hieß es aus Polizeikreisen.

Das LKA sieht das hierin das Motiv der Heimtücke erfüllt und wertet die Tat deshalb nun als versuchten Mord. „Hier wurde jemand gezielt angegriffen und schwer verletzt“, sagte LKA-Sprecher Bernhardt. Der Täter sei bislang unbekannt. Die Soko LinX des Polizeilichen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des LKA ermittelt.

Polizei erfährt Zuspruch – und harsche Kritik

Der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schultze verurteilte die Tat scharf. Polizisten seien Menschen, und es sei erschreckend, wie skrupellos ihnen Personen durch offensichtlich organisierte Angriffe schwerste Verletzungen zufügten. Auch Sachsens Innenminister Roland Wöller verurteilte die Vorkommnisse: „Zweck der provozierten Auseinandersetzung ist offensichtlich ausschließlich Gewalt.“ In den sozialen Netzwerken erfährt die Polizei Zuspruch, aber muss sich auch Kritik gefallen lassen. Vor allem eine überzogene Aggressivität der Beamten im Einsatz prangern die Nutzer an.

Drei weitere Beamte erlitten bei den zahlreichen Auseinandersetzungen in der Nacht in Connewitz leichte Verletzungen. Die Polizei berichtet von neun vorläufigen Festnahmen. Drei Personen wurden in der Nacht wieder entlassen. Die Behörde ermittelt zudem wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzungsdelikten in mehreren Fällen. Wegen anschließender Ermittlungsarbeiten zur Spurensicherung wurde das Connewitzer Kreuz zeitweise gesperrt.

