Ausufernder Party-Tourismus: Leipziger Ortsteile schlagen Alarm

Leipzig

Lärm bis zum Morgengrauen, Alkoholexzesse und Drogen auf dem Kinderspielplatz: Leipziger Ortsvorsteher aus den Randbereichen der Stadt schlagen Alarm. Ihr Problem: Ein ausufernder Party-Tourismus von Jugendlichen aus anderen Stadtteilen in die eher beschaulichen Ortsteile.

„So extrem wie dieses Jahr war es noch nie“, berichtete der Lindenthaler Ortsvorsteher Thomas Hoffmann ( CDU) auf LVZ-Anfrage. „Rund 150 Jugendliche seien Ende August zum Lindenthaler Fest angereist. „Jedes Mal wenn ein Linienbus kam, spuckte der eine ganze Ladung aus“, beobachtete Hoffmann. „Und zwar nicht nur Feiervölkchen, sondern auch eine ganze Reihe von sehr aggressiven Leuten. Da wurde extrem viel harter Alkohol getankt und vermutlich auch andere Substanzen. Die haben nichts mehr mitbekommen, Leute angerempelt, sind umgefallen, wieder aufgestanden.“

Rauschgift-Tütchen auf Spielplatz

Und nicht nur das: Wie berichtet, blockierten Chaoten die Feuerwehr auf dem Weg zum Löscheinsatz, zerstörten eine Alarmschranke, zettelten eine Schlägerei an und randalierten bis in die Nacht. Nur etwa 30 bis 50 der Jugendlichen stammten aus Lindenthal sowie Wiederitzsch und Gohlis, so Hoffmann. „Aber es waren auch Leute aus anderen Stadtteilen da, die gekommen sind, um ganz bewusst zu stören.“ Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung.

Ein schlimmer Einzelfall? Wohl eher nicht. Nach Informationen des Ortsvorstehers gibt es in Lindenthal mindestens zwei öffentliche Plätze, an denen sich Jugendliche auch aus anderen Teilen der Stadt zu Partys treffen. Immer wieder Probleme mit Alkohol, Lärm, zerschlagenen Flaschen und anderen Hinterlassenschaften gebe es etwa an der Unterführung unter der S1, an der Landsberger Straße. „Ein zweiter Treff ist der Spielplatz hinter der Schule“, so Hoffmann. „Dort findet offenbar ein massiver Drogenkonsum statt.“ Schon mehrfach seien Rauschgift-Tütchen auf dem Spielplatz gefunden worden.

Schon 2017 wurden erstmals Hinterlassenschaften von Drogenkonsumenten auf dem Spielplatz in Lindenthal gefunden. Quelle: Christian Modla

Musikanlagen und Bierkästen

Und Lindenthal steht mit den Problemen keineswegs allein da. In Böhlitz-Ehrenberg will der Ortschaftsrat sogar eine Flutlichtanlage für den Marktplatz installieren lassen, um regelmäßige Party-Exzesse auswärtiger Teenager zumindest einzudämmen. Doch die Stadtverwaltung hält dies für kein geeignetes Mittel, dem Antrag werden zur nächsten Ratssitzung wenig Chancen eingeräumt. „Fakt ist aber, dass unser Marktplatz von Jugendlichen missbraucht wird, um bis in die frühen Morgenstunden Partys zu feiern“, sagte Ortsvorsteher Denis Achtner ( CDU). „Wir beobachten schon seit mehreren Jahren ein Ausweichen in die Ortsteile, wohl wegen der verstärkten Polizeipräsenz in der Innenstadt, da läuft ein massiver Party-Tourismus.“ Jugendliche kämen mit mehreren Straßenbahnen an, dann sei der Platz voll, so Achtner. „Manchmal sind es 50 bis 60, bei Veranstaltungen sogar 150 bis 200 Leute mit mobilen Musikanlagen und Bierkästen, größtenteils Auswärtige.“ Bisweilen bleibt es auch nicht bei Party-Lärm. Der Ortschaftsrat hatte schon Graffiti-Schmierereien sowie Steinwürfe auf Scheiben des Bürgeramtes zu beklagen.

Polizei : Keine Auffälligkeiten

Immerhin: „Durch die Erhöhung der Streifen des Stadtordnungsdienstes ist eine Reduzierung zu bemerken“, so Achtner. „Aber es geht darum, dass der Stadtordnungsdienst noch mehr Präsenz zeigt und auch rund um die Uhr besetzt ist, um bei solchen Zwischenfällen auszurücken, um die Polizei zu entlasten.“ Für Thomas Hoffmann aus Lindenthal ist es „ein gesamtgesellschaftliches Problem. Viele Jugendliche gehen offenbar nicht mehr in Diskotheken und suchen sich andere Möglichkeiten. Sie verabreden sich über Internet und weichen dann eben ganz bewusst auf die Randzonen aus, wo die Polizei nicht so präsent ist wie in der Innenstadt, um zu stören“.

Der Polizei war das nicht so konkret bekannt. „Dass sich größere Gruppen Jugendlicher gezielt und regelmäßig zu andernorts stattfindenden Heimat- oder Stadtteilfesten begeben, ist nicht auszuschließen, wird aber von uns bisher so nicht beobachtet“, teilte Behördensprecher Andreas Loepki auf Anfrage mit. „Derartige Feste werden der Polizei vorab bekannt und werden dann gegebenenfalls in die Streifentätigkeit einbezogen.“ Abgesehen von der Krawallnacht in Lindenthal seien „keine sonderlichen Auffälligkeiten aufgetreten, wenngleich der Alkoholgenuss vor Ort natürlich immer das Risiko der Enthemmung mit sich bringt, womit typische Delikte wie Beleidigungen oder Körperverletzungen auftreten“.

Ordnungsamt : Präventive Streifen

Auch Ordnungsamtschef Helmut Loris sieht in den Ortsteilen am Stadtrand keine Schwerpunkte. „Über das ganze Jahr hinweg, besonders in den wärmeren Monaten und in den Ferien, werden Partys gefeiert, die zu Lärmbeschwerden führen“, teilte er mit. „Die Örtlichkeiten verteilen sich über das ganze Stadtgebiet: in den Ortsteilen am Stadtrand, im Auwald, in Grünanlagen und Parks, in Wohngebieten, in Hinterhöfen. Das ändert sich häufig.“ Manche Locations haben dem Amtschef zufolge fast schon Kultstatus wie etwa die zentralen Parkanlagen oder die Sachsenbrücke.

Gleichwohl sei der Stadtordnungsdienst in Ortsteilen wie Böhlitz-Ehrenberg, Lindenthal, Rehbach regelmäßig bei entsprechender Witterung präventiv auf Streife, so Loris. „Das Ordnungsamt steht dabei in engem Kontakt mit Ortschaftsräten, Vereinen, Stadtbezirksbeiräten und natürlich zur Polizeidirektion.“ Es gebe Abstimmungen zu präventiven Maßnahmen oder zumindest rechtzeitige Hinweise zu laufenden Partyvorbereitungen an die Behörden.

„An anderen Standorten wird versucht, den Zugang zu potenziellen Partyflächen zu unterbinden.“ Zudem fänden auch in Abstimmung mit dem polizeilichen Lagezentrum Einsätze zur Unterbindung von Lärm statt. „Eine der Grundlagen dafür war die personelle Aufstockung der letzten Jahre im Außendienst des Ordnungsamtes“, berichtete Loris. „Es konnten dadurch schneller die Orte der Ruhestörung aufgesucht oder die Kontrollen über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Ausgesprochene Platzverweise führten dazu, dass sich die Jugendlichen im Verlaufe der Zeit neue Standorte suchten, um im Freien weiter feiern zu können. Es handelt sich dabei um den bekannten Verdrängungseffekt.“

Ortschaftsräte fühlen sich allein gelassen

Die beiden Ortsvorsteher fühlen sich hingegen von den Ordnungsbehörden allein gelassen. „Ich sehe für die öffentlichen Plätze in den Außenlagen akuten Handlungsbedarf“, sagte Denis Achtner. „Was in Lindenthal beim Fest passiert ist, hätte auch eine Woche vorher bei uns passieren können.“ Thomas Hoffmann pflichtete bei: „Es ist eine zentrale Forderung des Ortschaftsrates, dass der Stadtordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei die problematischen Lokalitäten zumindest regelmäßig bestreift.“ Für das Lindenthaler Heimatfest im nächsten Jahr wollen die Organisatoren hingegen auf Nummer sicher gehen. „Wir werden das nicht mehr auf dem Lindenthaler Marktplatz machen“, kündigte der Ortsvorsteher an. „Bei der Planung unseres Festes suchen wir einen anderen Standort, an dem wir uns besser einigeln können.“

Von Frank Döring