Auto auf der A 14 bei Leipzig vollständig ausgebrannt – Fahrer unverletzt

Leipzig

Glück im Unglück hatte am frühen Donnerstagabend ein Mann auf der Autobahn 14 bei Leipzig. Der Fahrer war gegen 18 Uhr in Richtung Schkeuditzer Kreuz unterwegs, als sein Auto in der Nähe der Abfahrt Schkeuditz-Flughafen Feuer fing. Dem Fahrzeughalter gelang es noch rechtzeitig, den Pkw auf den Standstreifen zu bewegen. Für sein Auto kam jedoch jede Hilfe zu spät, es brannte vollständig aus.

Der Pkw brannte auf der A14 vollständig aus. Quelle: Michael Strohmeyer

Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Radefeld und Schkeuditz konnten nur noch ablöschen. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, kam aber mit dem Schrecken davon. Zwischenzeitlich waren in Fahrtrichtung Halle zwei Spuren gesperrt. Die Einsatzkräfte leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Von Anton Zirk