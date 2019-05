Leipzig

Am Dreieck Parthenaue bei Leipzig ist am Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Überfahrt von der A38 zur A14 in Richtung Dresden musste deshalb gesperrt werden, es kam laut Verkehrsdienst zu mindestens drei Kilometern Stau.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage von LVZ.de mitteilte, geriet gegen 7.50 Uhr ein Pkw wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Eine dunkle Rauchsäule war weithin zu sehen.

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Wegen Sichtbehinderungen waren Autofahrer zur Vorsicht aufgerufen.

Von nöß