Auto brennt im Leipziger Zentrum komplett aus

Leipzig

Ein Auto ist am Donnerstag im Leipziger Zentrum ausgebrannt. Wie es aus dem Lagezentrum der Polizei hieß, ging das geparkte Fahrzeug in der Grünewaldstraße nahe des Leipziger Roßplatzes gegen 20.30 Uhr in Flammen auf.

Durch das Feuer wurden auch zwei andere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 23 Uhr waren die Flammen gelöscht und der Einsatz wurde beendet. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Von tsa