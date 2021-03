Leipzig

Ein Fahrzeug hat in der Nacht zu Donnerstag in Leipzig an der Prager Straße Ecke Güntzstraße gebrannt. Das Feuer wurde gegen 3.30 Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Feuer entstand ein erheblicher Schaden am Auto. Die Ursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot