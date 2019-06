Leipzig

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der William-Zipperer-Straße im Stadtteil Altlindenau gekommen. Ein 57-Jährige Person in einem Ford Focus wollte an der Kreuzung zur Calvisiusstraße nach links abbiegen und übersah dabei einen Pizzalieferanten auf seinem Roller.

Mann stürzte schwer

Der 40-Jährige Lieferant stürzte in der Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von RND/ Lisa Neumann