Leipzig

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 50 Jahre alter Radfahrer in Leipzig-Gohlis schwer verletzt worden. Die 29 Jahre alte Autofahrerin habe am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Möckernschen Straße die Vorfahrt des 50-Jährigen missachtet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag zu LVZ.de.

Demnach wollte der Fahrradfahrer nach links abbiegen, die Autofahrerin geradeaus weiterfahren. Dabei hätte der 50-Jährige ersten Erkenntnissen nach Vorfahrt gehabt. An der Kreuzung gelte rechts vor links, so der Sprecher.

Die 29-Jährige erfasste den Radfahrer, der bei dem Zusammenprall schwer verletzt wurde. Laut Polizei kam er ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Immer wieder ist es in Leipzig in den vergangenen Monaten zu schweren Unfällen mit Autos und Fahrradfahrern gekommen. Im Mai war eine junge Frau auf der Jahnallee tödlich verunglückt.

Von jhz