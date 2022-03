Leipzig

Ein elfjähriger Junge ist am Montagabend bei Rot in Leipzig über die August-Bebel-Straße gelaufen und gegen 19.15 Uhr von einer Autofahrerin angefahren worden. Die 23 Jahre alte Frau konnte trotz Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Von mro