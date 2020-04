Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem Unfall mit einem 30-Jährigen auf einem Fahrrad nach einem unbekannten Autofahrer. Der Wagen sei am Mittwoch gegen 15.40 Uhr auf der Dresdner Straße unterwegs gewesen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Dort habe er in Höhe der Augustenstraße gehalten und sei vom rechten Straßenrand aus angefahren. Dabei achtete er den Angaben nach nicht auf den 30 Jahre alten Mann, der ebenfalls stadtauswärts fuhr. Beide stießen zusammen.

Der Fahrradfahrer fiel hin und verletzte sich. Dennoch fuhr der Unbekannte in einem Audi A4 weiter, ohne nach dem Verletzten zu sehen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall, wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen unterlassener Hilfeleistung.

Dazu suchen die Beamten Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bei der Leipziger Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13 oder tagsüber telefonisch unter (0341) 255 28 51, sonst unter 255 29 10.

