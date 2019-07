Leipzig

Bei einem Unfall auf der B2 in Leipzig sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, war der 24-jährige Autofahrer gegen Mittag auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs.

Auf Höhe der Essener Straße fuhr er neben einem 47-jährigen Lastwagenfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen gegen 12.30 Uhr seitlich gegeneinander, woraufhin der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Er sowie seine drei Mitfahrer zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B2 war in stadtauswärtiger Richtung bis 16 Uhr für Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

thiko