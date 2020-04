Leipzig

Unbekannte haben am späten Dienstagabend im Leipziger Stadtteil Connewitz ein Fahrzeug angezündet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.30 Uhr in der Bernhard-Göring-Straße.

Der Mercedes stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen und brannte komplett aus. Durch die Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Bereits am vergangenen Wochenende gab es in Connewitz einen Brandanschlag auf ein Baustellenfahrzeug. Das LKA bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

