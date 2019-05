Leipzig

Am Mittwoch haben Unbekannte gegen 19 Uhr bei einem Transporter in Leipzig-Connewitz Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen. Laut Polizei sollen sie sich mit einem Graffiti gegen eine bestimmte politische Einstellung gewandt haben, die sie in ihrem Stadtteil nicht dulden würden.

Anlass für die Tat in der Probstheidaer Straße war wohl ein Aufkleber mit einer ebenfalls politischen Botschaft, vermuten die Ermittler. Die 39-jährige Besitzerin kehrte zu ihrem Auto zurück, als die Polizei gerade die Spuren sicherte. Sie gab an, diesen Aufkleber nicht zu kennen und somit auch nicht am Auto angebracht zu haben. Die Höhe des verursachten Schadens ist nicht bekannt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko