Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Auto in Leipziger Stadtteil Reudnitz abgebrannt. Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen das brennende Auto, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte. Das Auto habe schon länger in der Nerchauer Straße gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Nummernschilder seien schon entfernt worden und es habe bereits Hinweise von Bürgern wegen des Langzeitparkers gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Der alte Ford ohne Heckscheibe, der in der Schlippe zum Lene-Voigt-Park stand, steht jetzt nicht mehr dort. Fotos von Pascal. Gepostet von Dunkel. Dreckig. Reudnitz. am Mittwoch, 22. April 2020

Von RND/dpa