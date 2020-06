Leipzig

Erneut in Leipzig ein Auto angezündet worden. Ein unbekannter Täter habe am Samstagabend mittels Brandbeschleuniger den linken Vorderreifen eines am Wilhelm-Leuschner-Platz abgestellten Pkws entzündet, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Auto durch die Flammen zerstört wurde. Die Sachschadenssumme ist noch unbekannt. Eine politische Motivation sei derzeit nicht erkennbar, hieß es.

Von CN